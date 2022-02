L'entrada en vigor de les ZBE podria posposar-se després del 2023

Canvis deen la posada en marxa de lesLa Generalitat obre la porta a flexibilitzar la seva entrada en vigor del 2023, el 2024 o 2025En una trobada al Teatre Principal de Terrassa amb representants dels municipis que conformen l’la consellera d’Acció Climàtica,, ha expressat la voluntat d'arribar a un "" per millorara Catalunya a la terceraque es farà el pròxim 18 de març.Així doncs, el calendari previst perquè els municipis de més deposessin en marxa les limitacions a la circulació de vehicles de motor l'any 2023 podria quedar ajornat fins més endavant. "El calendari l'hem de fer entre tots", ha dit Jordà qui ha posat l'èmfasi en "posar dates per arribar a complir amb els"."Costa molt poc posar una data però, si aquesta no es compleix, creemi acaba representant un molt mal acord". En aquest sentit, ha afegit que "Si les ZBE s'han de posar en marxa el 2024 o 2025 però ho fem amb els objectius acomplerts, serà una feina molt ben feta".L'acalde de Terrassa,, ha expressat la voluntat de "fer sentir la veu del territori de la segona corona" per saber com serà aquesta implementació i per trobari les mateixes condicions a totes les ciutats. A més a més a Terrassa, durant el primer any d'implantació de la ZBE elsper circular, ha concretat l'alcalde.La consellera ha explicat que la cimera d'enguany serà d"involucrant a tots els municipis de més de, diputacions, agents socials i econòmics de Catalunya”, a diferència de les celebrades anteriorment els anys 2017 i 2019.Al seu torn, el vicepresident de l'Arc Metropolità i alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, ha demanat al Govern que la implantació de les ZBE "" i ha instat l'executiu a invertir en transport públic abans de desplegar les restriccions de circulació.“Justament municipis com els de l’Arc Metropolità” que són Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Martorell, “tenen unes circumstàncies molt concretes, i volem reflectir en lal país”. A la trobada hi han assistit representants de Terrassa, Sabadell, Rubí, Granollers, Martorell, Vilafranca del Penedès, Mataró, Mollet i Barcelona.

