Ucraïna demana armes a Espanya: «Les declaracions no protegeixen de les bales»

L'amenaça de guerra sobrevola Ucraïna des de fa dies i l'Estat també és un dels actors implicats. Tant és així que l'ambaixada d'Ucraïna aha demanatal govern de: "Les declaracions no protegeixen de les bales", ha sentenciat l'ambaixador ucraïnèsEn concret, el representat rus a l'Estat ha parlat en una entrevista a Europa Press de l'enviament d'"ajuda pràctica", incloent-hiper poder respondre amb major eficàcia a l'"agressió" rebuda per part de. Per Matiuschenko, "és hora d'actuar", en un missatge que estén a tots els països aliats.El mateix Matiuschenko creu que Espanya pot fer més per reforçar les capacitats de protecció d'Ucraïna i avançar en material que pot "de la gent", en referència a. En aquest sentit, ha incidit en què diversos països ja han enviat ajut militar, incloent-hi munició. Matisuchenok també ha remarcat la necessitat d'una "ajuda més humanitària".Al seu torn, aquest mateix dimecres el ministre espanyol d'Exteriors,, ha defensat que "Espanya no pot no implicar-se" en el conflicte aper la "gravetat" de la situació i "pel seu pes internacional, la seva història i els seus valors". "Espanya no pot permetre's romandre al marge" de la resposta que donin els aliats occidentals, ha insistit en una compareixença a la comissió d'Exteriors del"És l'hora de demostrar que som un país compromès, que està quan se l'espera" i té un "compromís irrompible" amb els seus socis i lainternacional, ha dit Albares. El ministre espanyol d'també ha argumentat que "està en joc la seguretat de tot el continent i també la d'Espanya".

