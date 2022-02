Missatge de suport de Pep Guardiola a la candidatura de Xavier Antich per a Òmnium

✳️ Una persona molt especial ens fa arribar el suport a @XavierAntich i a tota la candidatura d'@omnium_26! 😍



Gràcies, @PepTeam! 🙌 pic.twitter.com/K7Gh3ojfIi — Òmnium 26 (@omnium_26) February 23, 2022

Fa gairebé una dècada que viu fora -per motius laborals-, peròno ha deixat de banda Catalunya en cap moment. L'exentrenador del Barça, actualment al Manchester City, ha tornat a evidenciar el seu compromís amb el país en pronunciar-se sobre les eleccions d'En un vídeo publicat a les xarxes socials per la candidatura de-l'única que es presenta-, Guardiola demana que tots els socis participin en la votació "perquè el llegat de lai elcontinuï amb el Xavier Antich, la, eli amb tanta i tanta gent". Per a l'entrenador de Santpedor, aquesta candidatura ha de tirar endavant per tal que Òmnium "segueixi sent una eina fonamental per al nostre país". "Som-hi tots, i a votar!", ha sentenciat Guardiola.Al costat d'Antich, Terribas i Fernàndez, lad'Òmnium inclourà Marina Gay, Marina Gallés, Marta Gabasall, Joaquim Forn, Natza Farré, Natalia Touzon, Iolanda Fresnillo, Núria Basi, Àngel Castiñeira, Gerard Pijoan, Lluís Duran, Dídac Amat i Marc Sanjaume.L'única candidatura presentada per a la renovació parcial de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural haurà de rebre ara. Des del 10 de febrer i fins al 26 podran validar-la via votació electrònica. El mateix dissabte 26 de febrer també es podrà votar al recinte on se celebrarà l'assemblea general de l'entitat, a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat.vicepresidències 1a i 2a, secretaria, tresoreria i 11 de les 18 vocalies. Terribas ocuparà la vicepresidència primera, mentre que Gay, portaveu d'Òmnium a Somescola i enginyera de camins, serà la vicepresidenta segona. Marina Gallés -advocada membre de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB-, serà la secretària de l'entitat, mentre que Marta Garsaball -advocada i directora de serveis del Departament de Cultura- exercirà les funcions de tresorera.

