Per què el poble més bonic de l'Estat és de color blau?

El barrufet vermell, en un mirador de Júzcar Foto: Ajuntament de Júzcar

Nevada a Júzcar el 2017 Foto: Ajuntament de Júzcar

Un nou rànquing sobre els pobles més bonics del món ha deixat una interessant curiositat. L'únic indret de l'Estat que apareix en la classificació -en onzena posició- del prestigiós blog de viatges "Road Affair" és. Es tracta d'un poble dede poc més de 200 habitants que destaca per ser de color blau, però per què es dona aquest fenomen?Les cases i els edificis de Júzcar tenien les partes blanques fins al 2011. El 16 de juny d'aquell mateix any es va produir l'estrena mundial de la pel·lícula d'"" i una agència de publicitat que s'encarregava del llançament a l'Estat va tenir una original idea: acollir l'estrena en un poble pintat de blau, o el que és el mateix, crear un "".La repercussió que va tenir l'indret va ser tan gran que només uns mesos després de l'estrena, al desembre del mateix any, els habitants de Júzcar van decidir en unamantenir les seves façanes de color blau. Els motius eren clars: mési mésque quan eren un poble, com molts altres, en què el protagonista és el color blanc.Precisament el millor poble del món segons aquest mateix rànquing presenta una curiositat similar vinculada amb el món del cinema. Popeye Village , un petit indret situat a l'illa de, té el seu encant per haver estat en el passat un plató de pel·lícules dels anys vuitanta.I és que el nom del lloc fa referència a un dels personatges més populars en la història dels dibuixos animats. El poblat va ser construït el 1980 pel rodatge del musical "Popeye" que va protagonitzari va ser immediatament abandonat després de finalitzar la gravació.A part d'aquests dos curiosos indret, entre els deu primers pobles més bonics del món hi ha(Àustria),(França),(Itàlia),(Turquia),(Grècia),(Japó),(Marroc),(Vietnam),(Itàlia).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor