Les adolescents de 16 anys podran avortar sense consentiment patern

Lasuprimirà els aspectes restrictius inclosos en la reforma que es va fer en el 2015, quan era president Mariano Rajoy. La ministra d'Igualtat,, ha informat aquest dimecres en una comissió del Congrés dels Diputats dels punts de la llei que es preveuen reformar.Així, la llei tornarà a incloure que les noies puguin decidir a partir dels 16 anys si interrompen un embaràs no desitjat, sense necessitat de comptar amb elcom ara. A més, s'eliminarà l'obligatorietat per a les dones que vulguin interrompre el seu embaràs d'un termini de tres dies de reflexió des que sol·liciten la intervenció.Per llei serà obligatori que en cada hospital públic hi hagi almenys un metge que no facidavant l'avortament, per garantir així l'assistència mèdica a les dones que vulguin interrompre el seu embaràs. Ara, en molts casos, les dones han d'acudir a clíniques concertades perquè hi ha hospitals públics que no fan avortaments en fer objecció tots els seus metges.

