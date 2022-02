Sanofi demana autorització per a la seva vacuna contra la Covid, amb un 100% d'efectivitat

La farmacèutica francesa Sanofi i la britànica GSK han anunciat aquest dimecres que han sol·licitat a les autoritats europees i estatunidenques autorització per a administrar la seva vacuna contra la Covid, després que amb un any de retard els assajos s'hagin mostrat concloents.

En un comunicat conjunt, les dues multinacionals indiquen que la seva vacuna pot ser utilitzada com a dosi de record i que els assajos duts a terme fins ara demostren que augmenta de manera significativa, de 18 a 30 vegades, els anticossos d'aquells pacients immunitzats amb vacunes d'ARN missatger.

Ara com ara només sol·liciten l'autorització com a dosi de record, encara que assenyalen que la vacuna també és eficaç per a primeres immunitzacions.

En aquests casos, els estudis mostren una eficàcia del 100% per a evitar tota forma severa de *covid i, per tant, hospitalitzacions, mentre que evita un 75% de casos moderats i un 57,9% d'altres símptomes més febles. Es tracta d'una eficiència "comparable a la de les vacunes ja disponibles, en un context dominat per l'aparició de nombroses variants", indiquen. EFA

