Dos magistrats alerten que el Suprem s'ha precipitat tombant els recursos contra els indults

Elva tombar tots els recursos contra elsdels. La salava prendre la decisió per majoria i abans d'entrar a revisar el fons de la qüestió. Va estimar les al·legacions presentades per l', que representa els interessos del govern espanyol, i va dir que ni, ni, ni cap dels particulars que van intentar tombar els indults tenia "" per fer-ho. Aquesta decisió es va conèixer al gener. Ara, un mes després, el Suprem ha fet públics els arguments dels jutges i també els vots particulars signats per dos dels cinc magistrats de la sala tercera,. Contra la decisió del Suprem es pot presentar recurs de súplica i recurs d'empara al(TC).Els dos magistrats, que signen un extens vot particular, discrepen del criteri de la majoria i alerten que. Assenyalen que una qüestió d'aquestes característiques no es pot decidir amb una simple interlocutòria, sinó que s'ha de fer en sentència, és a dir, un cop presentades totes les al·legacions, practicada la prova i acabat el procediment, amb "plenes garanties" per a totes les parts. "No es pot afirmar que els recurrents no tinguin legitimació en un moment tan embrionari", indiquen els dos magistrats. Segons ells, la decisió presa no s'ha fet d'acord amb la llei que regula la jurisdicció contenciosa-administrativa ni tampoc és "congruent" amb la reiterada jurisprudència del Suprem.Olea i Roman assenyalen que la decisió sobre si qui presenta un recurs està legitimat o no, quan això comporta prendre en consideració el fons del procediment, s'ha d'examinar a la sentència. Només en casos excepcionals, apunten els dos magistrats, es pot fer com una al·legació prèvia, com s'ha fet ara. En el cas concret dels recursos contra els indults dels presos, la qüestió té unes "peculiaritats que aconsellen ajornar la decisió sobre la manca de legitimació" fins al moment de dictar-se sentència, un cop s'hagi pogut fer un debat de fons del cas. Els dos jutgesdels actors que han presentat recurs, sinó que consideren que, en l'actual moment processal, no es pot concloure "de manera definitiva i irreversible" que hi ha una "manifesta manca de legitimació".

