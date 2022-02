El TC avala sense unanimitat la condemna de Torra per desobediència

El(TC) ha desestimat sense unanimitat elque va presentar l'expresidentcontra les sentències del(TSJC) i el, que el van condemnar per un delicte dea una pena d'. La sentència compta amb dos vots particulars, un del magistrati un altre del magistrat. D'aquesta manera, el TC avala les decisions judicials, que van desembocar en la pèrdua de l'acta de diputat de Torra i de la seva condició de president de la Generalitat, i nega que se li hagin vulnerat drets fonamentals. Ara, un cop exhaurida la via espanyola ja pot presentar una demanda al(TEDH).La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat, descarta que hi hagi vulneració del dret al jutge imparcial, al jutge predeterminat per la llei, a la defensa i a la presumpció d'innocència, i tampoc al dret a la igualtat. També descarta plantejar qüestions prejudicials al(TJUE), sol·licitades per la defensa, perquè considera que no són necessàries per resoldre el recurs de Torra. El TC també nega que s'hagi vulnerat el dret a la legalitat penal i remarca que la conducta de Torra no s'empara en els drets subjectius, perquè com a president de la Generalitat i responsable de la gestió dels edificis públics, la seva conducta estava determinada per allò que estableix l'ordenament jurídic.L'alt tribunal nega que Torra hagi estat condemnat per les seves "idees, opinions o manifestacions", i assenyala que va incomplir els requeriments de la, que li havia ordenat de retirar elsdel Palau de la Generalitat en considerar-los "simbologia partidista" que xoca amb el deure de "neutralitat i objectivitat" que han de respectar els poders públics, especialment durant el període electoral. Torra va ser condemnat pel TSJC el 19 de desembre de 2019. Aquesta primera sentència va comportar la pèrdua de l'escó de diputat, però va continuar sent president fins el 28 de setembre de l'any 2020, quan el Tribunal Suprem va ratificar per unanimitat la condemna d'inhabilitació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor