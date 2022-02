Els conductors de TMB faran aturades parcials pel Mobile

La secció d'de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) d'UGT de Catalunya ha convocatdel 28 de febrer al 3 de març, coincidint amb els dies que se celebra el Mobile World Congress a la ciutat.En un tuit, el sindicat ha informat que crida els conductors a fer aturades parcials en les franges de 8.30 a 10.30 hores, de 16.30 a 18.30 hores i de 22 a 00 hores. Amb aquesta protesta, els treballadors volen reclamar els 25 milions que l'empresa no va abonar a la plantilla per un error de càlcul, segons va explicar: "On estan els 25 milions?", ha protestat el sindicat en un altre tuit.Lade TMB se suma a la dels maquinistes de(FGC), convocada pel sindicat Semaf-FGC i que està convocada per avui, el 24, el 25 i el 28 de febrer, a més dels dies 1, 2, 3 i 4 de març.Hi ha fixatsdel 66% el dia 25 de febrer entre les cinc de la matinada i les deu del matí, i també de tres del migdia a vuit de la tarda. La resta del dia els serveis mínims són del 33%. Els dies del Mobile els serveis mínims en aquesta franja són més alts, del 50%.

