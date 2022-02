Valtònyc revela com va esquivar la Guàrdia Civil i la policia espanyola en la seva marxa a l'exili

El cantant mallorquí, ha revelat bona part dei com va aconseguir esquivar la Guàrdia Civil i la policia espanyola en el procés. Convidat al podcast d'èxit català, el raper ha explicat diversos moviments per enganyar els cossos policials espanyols, però ha volgut deixar de banda els noms de diversos participants per evitar futures represàlies contra ells.La maniobra per enganyar-los, declara, va consistir a fer creure a tots dos cossos que ell es trobava a Mallorca.Com ho vaig aconseguir això va ser pujant a un avió. Vaig facturar-ho tot i vaig pujar dins de l’avió", ha relatat Valtònyc.El moment clau d'aquesta picaresca és quan el mallorquí decideix baixar de l'avió i fer veure que hi era, i que havia aterrat a Mallorca. "Vaig sortir i me’n vaig anar, però va quedar registrat que jo era en aquell avió., ha dit el raper. En aquesta situació, diversos mitjans i els cossos policials envien i publiquen totes les seves dades, inclòs el DNI. Això permet una última picaresca perquè Valtònyc pugui marxar."Tinc una oportunitat per dir-li a la gent que compri bitllets i que els facturin perquè tenen totes les meves dades. Per tant,, ha explicat entre rialles.

