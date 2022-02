Els Premis Enderrock guardonen Jordi Matas com a millor productor

El músic i productor d'Esparreguera,, ha estat distingit amb el premial millor productor, que reconeix les millors produccions i arranjaments musicals de l’any 2021. El guardó ha posat el focus en qui ha estat l’impulsor de la sonoritat del pop metafísic i ha liderat la producció de treballs referencials amb la marca Produccions Metafísiques.La gala d'entrega de premis se celebrarà ela l'. Per primera vegada, s'organitzarà una festa posterior, al, amb actuacions de quatre propostes emergents. L'acte servirà com a punt de retrobament del sector.El director editorial del, ha elogiat el lideratge de múltiples projectes d'un prolífic Matas, que ha produït treballs "tan importants" com els discos, del seu cosí i cantautor,, od'. A més, ha mesclat, tocat i produït temes conjuntament amb molts artistes del panorama musical català.Elés el guardó que Grup Enderrock concedeix des de fa divuit anys en homenatge a l'enginyer de so i fundador dels estudis MusicLan d’Avinyonet de Puigventós, que va morir ara fa vint anys, el 26 de març del 2002.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor