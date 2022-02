L'Ajuntament de Barcelona celebra l'arribada del Primavera Sound a Madrid

Barcelona i Madrid compartiran el Primavera Sound del 2023 . El festival tornarà a tenir dos caps de setmana de música, però en aquesta ocasió seDe l'1 al 3 de juny tindrà lloc al Parc del Fòrum de Barcelona i del 8 al 10 del mateix mes a la Ciutat del Rock d'Arganda del Rei a Madrid.L'anunci del Primavera Sound arriba dos mesos després de lesqui va posar en qüestió al seva continuïtat a la capital catalana més enllà del 2022. Tot i això, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va garantir que el Primavera Sound podria repetir l'edició ampliada a dos caps de setmana el 2023.La notícia, criticada per diversos sectors a Barcelona, ha estat aplaudida per l'Ajuntament. El tinent d'alcaldia de Cultura,, ha celebrat en una piulada l'anunci: "És una bona notícia, Barcelona continua exportant pel món els festivals creats a la ciutat. Enhorabona Primavera Sound i a tot l'equip!".En una entrevista a El món a RAC1, Martí ha insistit que el canvi "que continua tenint seu a Barcelona". El regidor ha dit poder entendre "que hi hagi gent que, pel soroll que pot generar, li molesti", però ha remarcat "que un festival creat i crescut a Barcelona pugui expandir-se a altres ciutats del món és bo".La presidenta de la comunitat de Madrid,també ha celebrat la notícia. Enmig de la crisi del PP, la dirigent ha trobat un moment per alegrar-se a Twitter de l'expansió del festival: "Formarà part d'aquesta novaCada vegada són més els projectes culturals, gastronòmics o turístics que escullen aquesta regió lliure, oberta i a l'alça", ha asseverat.

