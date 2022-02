Ucraïna aprova que els civils portin armes de foc «per a defensar-se» i declara l'estat d'excepció

El conflicte entre Rússia i Ucraïna està lluny d'abandonar la tensió a la frontera i l'escalada de violència permanent. El parlament ucraïnès ha aprovat aquest dimecres al matí uL'esborrany, aprovat en primera lectura, suposarà un canvi radical en la relació dels ciutadans amb les armes, a les portes d'un possible conflicte armat amb Rússia.Per altra banda, el Consell de Seguretat Nacional i Defensa d'Ucraïna (CSND) ha pres també avui una decisió que canvia radicalment la situació del país. A partir d'avui s'instaura l'a tot el territori davant l'agressió russa, excepte a les regions de Donetsk i Lugansk, que ja es troben sota una administració politicomilitar La Rada Suprema ucraïnesa -el parlament nacional- ha explicat en un comunicat publicat a la seva pàgina web que "l'objectiu del projecte és enfortirel règim legal de propietat d'armes, garantir els drets i responsabilitats dels ciutadans". Encara que la nova legislació buscaria mantenir restriccions per a poder accedir a les armes, permet comprar-les i tenir-les en una situació "de defensa pròpia".La mesura ha de ser ratificada, aprovada i redactada, però aquest matí s'ha volgut ratificar el suport del projecte a la Rada Suprema,. L'escalada de tensions segueix sense aturador, i aquesta nova proposta legislativa d'Ucraïna pot posar encara més llenya al foc.Ahir mateix, el president dels Estats Units,, va anunciar noves sancions a Rússia per "l'inici de la invasió d'Ucraïna" i la seva "flagrant violació del dret internacional". En un discurs contundent i adreçant-se a tots els seus aliats de l'OTAN,que "si va més enllà amb la invasió" a Ucraïna, els Estats Units aniran "més enllà amb les sancions".En aquest "primer tram", Biden va dir que hi haurà mesures financeres amb la reducció de l'accés de Moscou als mercats financers i de capitals per "aconseguir finançament d'Occident". El president dels Estats Units va assegurar que es tracta de samb l'annexió de Crimea.

