Un dels millors tenistes del món embogeix: cops de raqueta a centímetres de l'àrbitre

Una de las (tristes) imágenes de 2022pic.twitter.com/FFFykiaj33 — Fernando Murciego (@fermurciego) February 23, 2022

és un dels millors tenistes del món. La competitivitat de l'alemany l'ha portat al tercer lloc del rànquing ATP. Mal gestionada, però, pot ser contraproduent, com és el cas de la matinada d'aquest dimecres, quan ha perdut els papers després d'una polèmica decisió de l'àrbitre.La situació s'ha produït als dobles del torneig, a Mèxic. Zverev i el seu company Marcelo Melo s'enfrontaven a Lloyd Glasspool i Harri Heliovaara en un partit igualat que ha arribat al desempat. En aquest punt, amb un ajustatl'àrbitre ha decidit que una pilota dels rivals havia entrar, mentre Zverev ha defensat que havia sortit.Les protestes dels jugadors derrotats han estat immediates i han pujat ràpidament de to: "Mira on bota la bola, és la teva puta línia", ha exclamat un Zverev que no s'ha quedat aquí. "", li ha etzibat.I les paraules s'han convertit en accions quan l'alemany s'ha aproximat a l'àrbitre ila cadira on seia, davant l'ensurt del mateix àrbitre. Zverev ha estat expulsat també del quadre individual del torneig.

