El Govern presentarà el nanosatèl·lit català al Mobile

El Govern presentarà al(MWC) 2022 la seva aposta per l'economia de l'espai, i en concret, els beneficis de la connectivitat 5G i de l'internet de les coses i les missions espacials amb nanosatèl·lits dins de l'estratègia, impulsada pel Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori.L'estand de l'executiu català a la fira de la telefonia mòbil presentarà l'experiència "immersiva i hologràfica Catalonia looks up", un audiovisual que té com a protagonista l’Enxaneta, el primer nanosatèl·lit posat en òrbita pel Govern fa gairebé un any amb la missió de desplegar serveis de connectivitat global d’Internet de les Coses (IoT) per permetre la comunicació i l’obtenció de dades de sensors ubicats arreu del territori català.El llançament de l’Enxaneta va suposar el tret de sortida de les missions satel·litàries de l’estratègia NewSpace de Catalunya, dissenyada per aprofitar i maximitzar les oportunitats d’aquest nou àmbit econòmic basat en l’ús de satèl·lits de petites dimensions que orbiten a baixa altura i en l’explotació de les seves dades, per fomentar el creixement econòmic, millorar la vida de les persones i contribuir en la lluita contra l’emergència climàtica, segons ha informat el Govern en un comunicates presentarà oficialment a l’estand Digital Catalonia el primer dia del MWC i s’anirà repetint al llarg dels quatre dies del congrés, del 28 de febrer al 3 de març. Dins l’estand, hi seran presents amb un espai especial tres de les entitats col·laboradores de l’Estratègia NewSpace de Catalunya.

