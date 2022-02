Si has esborrat una conversa d'Instagram existeix una manera de recuperar-la

Com es fa?





2. S' obrirà un menú desplegable amb diverses opcions. Selecciona "La teva activitat". 2. S'





3. Un cop a dins, baixa fins a baix i prem "Descarregar la meva informació". En aquesta part del procés hauràs d'introduir el teu mail i clicar "Sol·licitar descàrrega". En un límit de 48 hores, Instagram t’enviarà un correu electrònic amb un enllaç a un arxiu amb les teves fotos, comentaris, la informació del teu perfil i altres dades com les converses que has esborrat. En aquesta part del procés hauràs d'introduir el teu mail i clicarEn un límit de 48 hores, Instagram t’enviaràamb un enllaç a un arxiu amb les teves fotos, comentaris, la informació del teu perfil i altres dades com les converses que has esborrat.

Has eliminat el xat amb algú, però ara te’n penedeixes? És un dels majors problemes que pot passar en una conversa de qualsevol aplicació de missatgeria (i fins i tot en qualsevol xarxa social).Pel que fa a Instagram, la reina de les xarxes socials de les fotografies, existeix una manera de recuperar aquesta informació. Les polítiques de privacitat i emmagatzematge de la xarxa social(i fotos també). T'expliquem com ho pots fer.El primer que has de saber és que el procés no és immediat: hauràs de descarregar una còpia de seguretat de la informació que has compartit i això pot trigar fins a. Ara bé, el pas a pas és molt senzill:1. Cal anar a l'aplicació d'Instagram i prem en la icona de les línies horitzontals: el menú lateral superior dret.

