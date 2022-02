Aragonès avisa que aplicarà els canvis al calendari escolar: «És una bona mesura»

L'avançament deldel curs 2022-23 ha tingut protagonisme en la sessió de control al Govern al Parlament. El conseller d'Educació,, ha insistit que modificar l'inici de les classes al 5 de setembre no afecta els drets laborals dels mestres i el president de la Generalitat,, ha recalcat que no retirarà la mesura anunciada. "És una bona mesura.. No és impossible avançar el calendari escolar", ha expressat Aragonès després d'una pregunta parlamentària de la líder dels comuns,El president de la Generalitat, que ha protegit la gestió del conseller Cambray davant es crítiques d', ha justificat les alteracions en el calendari lectiu per la voluntat de "transformar". "", ha raonat Aragonès, que ha recordat que la decisió s'ha pres un marge suficient per planificar el curs que ve. "", ha afegit, abans de subratllar que Educació ha iniciat un procés de negociació amb la comunitat educativa. Aquest dilluns el conseller Cambray va convocar el , haurà d'emetre un dictamen que és de caràcter consultiu.Precisament, els comuns han retret a Aragonès que la decisió sobre el calendari escolar s'hagi presamb la comunitat educativa. Els sindicats ja han programat una vaga de cinc dies. "Diuen que volen transformar, però imposen mesures de gran calat", ha recordat Albiach, que ha titllat de "" la gestió de Cambray. "Li demanem que rectifiqui, que s'assegui a negociar", ha reblat la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor