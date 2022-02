El Primavera Sound se celebrarà a Madrid i Barcelona el 2023

Novetat històrica delL'icònic festival ha anunciat aquest dimecres al matí quea, en dates consecutives. Primer es farà a la capital catalana, dei la setmana següent,. Aquest model de festival ja se celebrarà aquest mateix any a Barcelona, en dos caps de setmana, però per a la temporada següent traslladarà un d'aquests a la capital espanyola.El motiu principal del desdoblament de la seu són les desavinences amb l'Ajuntament de Barcelona que dirigeixal consistori barceloní, i el certamen, dirigit per, va amenaçar el passat desembre que es plantejaven la possibilitat de marxar de la ciutat el 2023. Ara, però, han anunciat aquest pla B per poder mantenir la celebració a Barcelona, però obrint-se a una nova ciutat, com Madrid.El regidor de cultura del consistori de Barcelona,ha celebrat aquesta decisió del Primavera Sound. El passat desembre, Martí es va mostrar molt sorprès pel to de Ruiz en les seves amenaces per marxar de la capital catalana i va recordar que el festival "està enormement lligat a la ciutat".Per part seva, el Primavera Sound ha volgut deixar clar a través del seu comunicat que tant en una com en l'altra ciutat, "mantindran la seva identitat de festival urbà amb la programació de Primavera a la ciutat durant la resta de dies de la setmana".en els espais culturals de cada seu amb diferents activitats musicals abans de les jornades principals", han assenyalat els organitzadors.

