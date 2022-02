Cambray insisteix que arrencar abans el curs no afecta els drets laborals dels mestres

L'avançament de l'arrencada del curs escolar, programada pel 5 de setembre d'enguany, ha generat debat aquest dimecres al Parlament., diputada del, ha acusat el conseller d'Educació,, d'estar "incendiant" l'escola i de "mensytenir" els docents per haver anunciat que el curs començaria una setmana abans sense haver-los consultat abans. En el torn de rèplica, Cambray ha assegurat que la decisió, i ha indicat que la mesura s'ha adoptat amb "consens" i sense "menystenir" ningú. Tot i això, els sindicats estan en peu de guerra i han anunciat una vaga de cinc dies per al mes de març "Nosaltres hem pres una decisió, perquè estem legitimats com a Govern per fer-ho, i la comuniquem als equips directius. Això és compatible amb el debat, perquè som un dels països d'en els quals el curs arrenca més tard. La mesura és per escurçar el temps de desconnexió, de manera que és perquè hi hagi equitat de cara a aquell alumnat vulnerable que no té accés a les mateixes activitats durant l'estiu que la resta", ha remarcat el conseller d'Educació. "S'hala comunitat educativa. El curs vinent requerirà més formació als docents, i vostès han pres una decisió unilateral", s'ha queixat Niubó, que ha indicat que ferdurant el mes de setembre -mesura vinculada a començar abans el curs- anirà contra la conciliació.Cambray ha volgut remarcar que el primer mes de curs es farà "el mateix horari", i ha indicat que la conciliació està "garantida al 100%". El conseller es va reunir dilluns amb els sindicats, i va constatar la distància existent. "Sortint de, les transformacions educatives que van en benefici de l'alumnat no es poden demorar", va assegurar el conseller d'Educació, que va fer una crida a concentrar els esforços en les propostes destinades a com desplegar el nou calendari escolar.

