El cantantn, conegut per ser una de les icones del gènere del grunge i del rock en general, ha mort aquest passat dimarts als 57 anys. El compte de Twitter personal del músic, vocalista i compositor ha informat de la fatídica notícia. Membre de grups com, Lanegan va gaudir d'una iconoclàstia immensa -sobretot als Estats Units- durant la dècada dels anys 90. Va ser molt amic íntim de, i entre els dos van liderar l'escena del grunge.Encara que no ha transcendit la causa de la mort de Lanegan, els seus problemes de salut es van multiplicar en els últims mesos. Diversos mitjans especialitzats van relatar com, arran del seu contagi de coronavirus,És més, els seus ingressos recurrents a l'hospital van derivar en un estat molt greu, queal voltant de la Covid-19. La seva carrera va estar molt lligada als èxits dels Screaming Trees durant la dècada dels anys 90, en una escena grunge on van triomfar veus greus, lànguides i tètriques com la seva,

