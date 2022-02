Adeu de Casado al Congrés i promesa de Sánchez de no avançar les eleccions

esgota les seves darreres hores com a líder del PP. La seva intervenció a la sessió de control al Congrés, en un to insòlitament solemne a l'hora d'adreçar-se a, ha estat un evident comiat, amb aplaudiment del seu grup inclòs. Deixant enrere la bel·ligerància i les intervencions altisonants, ha fet una crida a laper evitar els pactes amb "aquells que no creuen en Espanya i que van atemptar contra ella".I Sánchez, que coneix a la perfecció què suposa marxar defenestrat del lideratge d'un partit, ha decidit no fer-ne sang. No s'ha estat, però, de subratllat que l'oposició ha estat marcada per una "desqualificació constant" i també per haverdel govern format per PSOE i Podem. Davant d'aquells que han especulat amb un avançament electoral per aprofitat la debilitat popular, Sánchez ha volgut deixar clar que el seu pla passa per esgotar la legislatura, fins a finals del 2023. "El governni dissoldrà deforma anticipada les corts. Per molt que hi hagi qui s'esmerci en el contrari, aquest govern anteposa el sentit d'estat", ha assegurat tot detallant que vol competir amb els seus "mèrits" i no per la "debilitat" del rival polític.Casado ha arribat al Congrés dels Diputats flanquejat per la vicepresidenta de la cambra,, la portaveu-totes dues van reclamar aquest dimarts un congrés extraordinari- i dirigents com, un dels pocs que li han mantingut fidelitat fins al final. A la seva intervenció, llegida de principi a fi, ha fet una crida a latot recordant que fa 41 anys del cop d'estat al Congrés i elogiant el pacte constitucionalque considera que es va fer a Espanya.L'encara líder del PP ha parlat de l'entrada en una nova etapa en la qual esamb un govern que es posi al servei de "l'interès general amb respecte a les institucions, la unitat nacional i la igualtat dels espanyols". "Entenc la política des de la defensa dels més nobles principis i valors, el respecte a l'adversari i l'entrega als companys per servir Espanya i la causa de la llibertat", ha conclòs. Finalitzada la seva intervenció, ha estat aplaudit per tota la bancada dels diputats populars, on no hi era ja, que aquest dimarts al vespre va presentar la seva dimissió com a secretari general del PP. Casado ha renunciat al torn de rèplica i ha abandonat l'hemicicle.Durant la sessió al Congrés, no només Sánchez ha desitjat sort al cap de l'oposició, sinó que també des del seu grup Cuca Gamarra n'ha demanat el reconeixement. També la líder de Ciutadans,, s'ha acomiadat de Casado.Aquest dimecres al vespre, els barons territorials del PP es reuniran amb Casado a la seu del carrer Génova, una trobada d'alta tensió en la qual l'encara líder dels populars s'haurà d'enfrontar a les peticions de dimissió dels que consideren que no hi ha prou amb la caiguda de García Egea. L'objectiu del president del partit és posar fil a l'agulla a la convocatòria d'un, probablement a l'abril. Una de les incògnites és si Casado estarà disposat a optar a la reelecció i si el president gallec,, confirma que farà el pas d'intentar assumir el comandament del PP.Paradoxalment, a la reunió no hi serà la presidenta de la Comunitat de Madrid,, que no ha estat convidada sota l'argument que hi han d'assistir els presidents territorials de partit. En el cas de Madrid, hi acudirà Pío García Escudero.

