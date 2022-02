Els caçadors hauran d'anunciar les batudes amb temps suficient d'antelació

"No pot tornar a passar"

Una batuda i una cursa amb 700 corredors a Mataró

incorporarà "elements d'obligat compliment" en l'ordre de vedes de la temporada de caça 2022-2023 per tal de millorar la seguretat de les batudes i minimitzar els "conflictes de convivència" entre usuaris del bosc. Després de l'incident en què un ciclista va rebre el tret d'un caçador a Argentona, el director dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona, Jordi Pena, explica a l'ACN que–actualment és només una recomanació– amb el marge necessari perquè els gestors dels parcs naturals puguin establir mecanismes que facin compatibles i segurs els diferents usos. El Govern també es compromet a modificar la llei de caça de 1970.recorda que abans de l'incidentel Departament ja era conscient de l'elevada freqüentació dels espais naturals a l'entorn de Barcelona i que això podia provocar conflictes entre els diferents usuaris dels boscos. Calia, ja abans del tret a Francesc Jiménez, treballar des de l'administració per anar "més enllà" d'una normativa desfasada.En aquest sentit,van acordar un protocol de bones pràctiques per reforçar la senyalització i la informació sobre les batudes. La mesura, però, no és d'obligat compliment i el coordinador d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jordi Padrós, admet que no tothom es fa seu el protocol: "Falta diàleg"."No ens podem aturar en aquesti la resolució de vedes que regularà la propera temporada de caça incorporarà elements d'obligat compliment", afirma Pena. El director del Serveis Territorials d'Acció Climàtica a Barcelona explica també que s'iniciarà la tramitació per actualitzar el marc normatiu, tot i que la seva aplicació, recorda, no serà immediata.Amb tot, Pena afirma que les noves mesures volen tenir caràcter essencialment preventiu i assegura que els incidents amb batudes de caça són "afortunadament poques". Les dades no estan registrades, però des del Departament es diu tenir coneixement de tot el que passa al territori. Els incidents oscil·larien "entre zero i tres" cada any en més de 2.000 batudes.Els anuncis del Departament arriben en ple debat sobre la caça després de l'incident en quèa Argentona, el passat 29 de gener, durant una sortida en bicicleta per Argentona. La família del ferit, Francesc Fernández, reclama mesures més valentes per evitar nous accidents i diu que informar sobre les batudes no és suficient.El sogre de Jiménez, Josep Lluís Morgado, es pregunta com és possible que hi hagi talls de trànsit i controls policials en qualsevol prova esportiva i que, en canvi, no es controlin de manera exhaustiva les"quan hi ha trets als bosc". Morgado recorda que el tret que va rebre Jiménez farà que no pugui a tornar a caminar mai més.El ciclista va rebre el tret "net" des d'uns 25 metres que li va entrar per l'escàpula, li va trencar costelles, va afectar vèrtebres i, finalment, la bala es va allotjar al pulmó. "Perdrà també capacitat pulmonar", explica el familiar. "El que li ha passat és irreversible, però això no li pot tornar a passar a ningú més", insisteix Morgado.La família és conscient que "", però demana que el control de la població no passi necessàriament per "enviar gent a disparar trets al bosc". Morgado menciona els dards sedants, les trampes amb gàbies o les vacunes esterilitzadores com les que investiga la UAB com a alternatives.En un entorn proper al lloc on Francesc Jiménez va rebre el tret d'un caçador el 29 de gener hi va haver el 20 de febrer una nova batuda. La zona on es desenvolupava la cacera coincidia amb la celebració d'una, amb sortida i arribada a, en la que van participar uns 700 corredors.La informació sobre la batuda va arribar als participants el mateix diumenge al matí, poc abans de la sortida, quan l'organització va avisar del canvi de recorregut d'una de les proves. "Aquest solapament d'activitats no és habitual i el protocol demana que no es produeixin", explica Pena sobre l'incident.L'objectiu de fixar l'obligatorietat de comunicació en l'ordre de vedes és també evitar situacions com aquesta. En un mateix cap de setmana, detalla el responsable del Departament, poden tenir lloc més de 600 batudes de manera simultània i en la majoria dels casos, insisteix Pena, els incidents "no són greus".

