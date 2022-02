On es troben els nous radars a Barcelona?

instal·larà pròximament fins a 21 nous, i quatre d'ells seran de. Tot i que estaran preparats al maig, no començaran a multar les infraccions fins a l'agost. En concret, es tracta dels radars a la ronda, al túnel de-que de moment està funcionant només en sentit de sortida de la capital catalana-, al túnel de lai al túnel deA part d'aquests quatre controladors de tram, l'Ajuntament barceloní també preveu col·locar 17 nous radars fixos ao d'alta. Un total de 12 seran en entorns escolars, però cinc més se situaran en vies estratègiques on l'excés de velocitat ha generat. Les sancions d'aquests últims, però, s'aplicaran a partir del 2023.En concret, els cinc radars fixos en vies d'alta sinistralitat a Barcelona es trobaran al carrer, entre Comte d'Urgell i Casanova; a laamb el carrer de Sant Roc; a l'avinguda, a la plaça Puis XII; a la Diagonal amb carrer Numància; i al passeig de laamb el carrer Anglí.Els accidents de trànsit a Barcelona durant el 2021 van baixar un 24% respecte al 2019, l'últim any en què elno va estar marcat per les restriccions de la. L'Ajuntament, que aquest dimarts ha fet balanç de la sinistralitat de l'any passat, reconeix que la bona xifra està influïda pel toc de queda del primer semestre, que va reduir un 40% la mobilitat, i les restriccions a l'oci nocturn.Nomésvan morir en sinistres de trànsit, el nombre més baix en 17 anys. En el balanç, augmenten les denúncies alsun 180% respecte 2019. D'altra banda, el consistori ha anunciat que dels 32 radars de punt que s'havia compromès a col·locar a la ciutat, només en posarà 5.

