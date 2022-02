«CrossVision», l'Eurovisió del videojoc «Animal Crossing»

Esto es CrossVision el nuevo evento de #ACNH basado en el Festival de Eurovision!

En este hilo vamos a explicar de que va a tratar este nuevo eventazo creado por @Flyszons y dirigido por @NewRobertin !

Empecemos!

👇👇 pic.twitter.com/EJaXkU836B — CrossVision (@visioncross_) February 17, 2022

Els jugadors del videojochan creat unper recrear el. És el "" i se celebrarà al joc els dies 3, 4 i 11 de març.El festival virtual ja ha obert el període d'inscripcions perquè tots els jugadors espanyols que vulguin puguin participar-hi amb les sevesi optar a convertir-se amb elde la primera edició d'aquest festival intern d'Animal Crossing.Tot i que s'hi pot apuntar tothom, l'esdeveniment té un màxim de, a les quals se sumen la de l'illa amfitriona -on se celebrarà- i l'illa que ha tingut la idea. Així, vint participants competiran en duesels diesdeper aconseguir un lloc a lade l'Els participants han d'idear unaambde la seva illa i gravar-la en una l'estudi de creació del joc. Hi ha alguns requisits indispensables per participar: s'ha d'incloure unade tota Keke de fons, uni unque encaixi amb la cançó.Per apuntar-se només cal enviar unamb el nom de l'illa, la foto de la bandera i el nom del participant abans del 25 de febrer.

