🆚 España - Albania.

🗓️ 26 de marzo.

🏟️ RCDE Stadium.



❤️ #NosLoDebíamos y por fin se hará realidad:



¡¡Nuestra @SeFutbol vuelve a Barcelona!!



☺️ "Lo tenemos que disfrutar juntos. Es una ocasión especial".



🎟️ https://t.co/jJDF7OWA5J#VamosEspana pic.twitter.com/hstB7cxbiT — RFEF (@rfef) February 21, 2022

🚨 AMPLIACIÓN | Partidos amistosos de la @SeFutbol en marzo:



🗓️ 26 | Contra Albania 🇦🇱 en Cornellà.



‼️ España volverá a Barcelona 18 años después.



🗓️ 29 | Contra Islandia 🇮🇸 en A Coruña, 13 años más tarde de la última visita.



ℹ️ Toda la información: https://t.co/VnxWYiTjG8 pic.twitter.com/lvXtQwFGCL — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) January 17, 2022

"Sembla que va ser ahir, el que ha plogut". Així comença l'anunci -en castellà- de la selecció espanyola per anunciar el seu retorn a Catalunya 18 anys després. Al vídeo hi apareix un home que recorda l'últim enfrontament del combinat espanyol, contra el Perú, al qual no va poder assistir.Per què? Doncs perquè el seu fill li va trucar per dir-li, en català, "la nena ja ha arribat". "Cap a l'hospital, a tota pressa, que bonica salió", diu l'home. 18 anys després del naixement de la seva neta, ara "la nena ja ha arribat" per anar a veure el partit que es jugarà el pròxim 26 de març. "Ens ho devíem", sentencia l'espot.El partit es disputarà en el marc d'una aturada de seleccions d'aquí prop de dos mesos per a la repesca del, que se celebrarà a finals d'aquest any. Els deja estan classificats per a la competició i han decidit concretar dues cites de preparació, una d'elles amb aquesta visita a Catalunya.L'última cita de la selecció espanyola a Barcelona va ser el 18 de febrer de 2004, a l'-on llavors també jugava l'Espanyol- en un partit amistós contra el Perú. Llavors, els espanyols van vèncer per dos gols a un i amb els catalansentre els participants en el partit.

