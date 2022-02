Entitats de tot l'Estat demanen als partits catalans blindar el català a les plataformes

Entitats en defensa de la llengua com ara la, Òmnium Cultural, Kontseilua, A Mesa, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear han exigit aquest dimarts als partits catalans, gallecs, bascos, gallecs i balears que exigeixin un augment de la presència de les llengües minoritzades a canvi de votar a favor del text de laal Congrés dels Diputats.En concret, reclamen que esmenin la norma durant la seva tramitació parlamentària, que comença aquest dijous. Es tracta de garantir una presència substancial deen llengües oficials de l'Estat diferents del castellà a totes les plataformes audiovisuals, amb independència del lloc on tinguin la seva seu.Al desembre les entitats es van reunir a Madrid i van posar sobre la taula els eixos sobre els quals havia de pivotar la nova llei, per tal de garantir els drets lingüístics de tota la ciutadania. Així, van presentar una declaració amb set reivindicacions a incloure a la llei. Entre d'altres, a més de quotes de doblatge i subtitulació, que hi hagi producció anual obligatòria de totes les plataformes en, que s'incorpori un règim sancionador clar en cas d'incompliment i que es computin les quotes per hores i no per títols a efectes d'impulsar no solament les pel·lícules sinó també les sèries en llengües minoritzades.El projecte de llei presentat pel govern espanyol inclou l'obligatorietat de lesa incorporar els doblatges i els subtítols ja existents als seus catàlegs "sempre que estiguin disponibles i sigui tècnicament viable", un matís que les entitats reclamen eliminar per evitar possibles elusions del compliment de l'obligació. Pel que fa a la presència de doblatges i subtítols a les plataformes amb seu a l'estranger i arran de l'acord sobre la llei anunciat entre el PSOE i ERC, el ministeri que presideix Nadia Calviño va acceptar crear un fons de 10,5 milions d'euros per subvencionar noves versions en aquestes altres llengües oficials, mesura que les entitats veuen com a clarament insuficient, atès que no respon a cap garantia recollida a la mateixa llei.Les entitats adverteixen que es tracta d'una partida pressupostària que pot no tenir continuïtat en el futur i, d'altra banda, la seva efectivitat depèn de la predisposició de les plataformes a l'estranger d'aprofitar aquestes subvencions. És per això que les entitats demanen que la presència de continguts en català, basc o gallec en aquestes plataformes no depengui de la voluntat de les plataformes situades a l'estranger sinó de quotes que cal introduir a la llei, tal com passa ara en el cas del castellà.

