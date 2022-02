Gerri de la Sal: recuperant l'or blanc del Pallars

Avui vinculem present i passat (i també futur) per parlar d'un ofici i d'un producte que durant anys van formar part de la fesomia industrial del Pallars i que avui en dia encara es continuen reivindicant. La sal no dona nom al poble de Gerri per casualitat, sinó que durant segles ha estat un element indestriable de la seva gent i la seva economia. Una autèntica infraestructura que tot i el pas del temps i l'avenç de la modernitat, roman com la productora de l'or blanc del Pallars.



El Xavier treballant al salí. Foto: Ajuntament de Baix Pallars

La Maria Dolors i el Xavier escampant l ’ era. Foto: Sal de Gerri

L'or blanc del Pallars, passat i present. Foto: Sal del Roser

Lai elsón els darrers saliners de Gerri de la Sal. Ell, com aquell qui diu, porta la sal a la sang des de xic. Com tants altres que el van precedir, va créixer envoltat d'aquest producte: l'or blanc del Pallars. Aquell que durant molt de temps -almenys des del- va ser la principal força viva que donava impuls a aquest indret a la vora del Noguera Pallaresa.Els anys seixanta van portar vents de canvi. Canvis a millor i a pitjor. I a Gerri els nous temps van suposar el declivi de la seva indústria. La millora dels transports i l'auge de la, més barata, sumats a la davallada de l', principal consumidora de la sal, van provocar el progressiu abandó de l'ofici. I aquells joves, com el Xavier i la Maria Dolors, van haver de marxar a les ciutats a la recerca de les oportunitats que a casa havien desaparegut.Els salins es van anar abandonant. La sal d'interiors, la sal de Gerri, ja no era rendible de produir. Tant és així, que l'any 1979 només quedava una família que es dediqués a aquest ofici dur. Res feia augurar que tot podia anar a pitjor, però la meteorologia va voler dir-hi la seva. Lade la tardor de 1982 va col·lapsar el Pallars i de retruc va destruir la major part d'aquells salins mil·lenaris.El procés de recuperació de l'ofici de l'or blanc, però, va començar quan el Xavier i la Maria Dolors, natural d', es van conèixer. Posteriorment, la idea de tornar a casa, al lloc d’origen, els va assaltar. Poc s'esperaven Gerri i el Pallars que aquesta parella sortosament retornada faria mans i mànigues per treure de l'oblit i explicar al món en què consistia l'ofici de saliner.Va ser l'any 2008, quanja havia plegat, que la Maria Dolors i el Xavier van iniciar la restauració d'un dels salins de Gerri. "". Ara bé, res de ciment ni tècniques modernes. "Havia de ser autèntic, com abans": l'aigua i la sal només havien d'estar en contacte amb laLa represa de l'ofici, però, tenia altres motivacions i diferents objectius. La meta no és lucrar-se, sinó que el patrimoni no es perdi. La motivació no és el reconeixement públic, sinó que Gerri i els salins estiguin en boca de tothom. En definitiva,. Dos anys van passar fins que el salí va ser restaurat completament. A partir d'aleshores, tocava anar per feina.El procés culminà amb l'elaboració d'una sal artesanal:. Una feina, però, dificultosa, ja que la sal ja no la consumiran els ramats. Cal ser curós, triar les impureses. Com bé diu la Maria Dolors, "". Cal tenir sempre aigua als salins i que siguin impermeables. És, a més, una feina molt incerta, i la meteorologia esdevé novament un factor crucial.El resultat, però, és una sal única, sense blanquejant i amb un molt bon paladar. Un producte que es pot trobar en l'antic lloc on s'emmagatzemava:, avui convertit en el, així com en diversos llocs de la comarca. Ara bé, i això ho tenen molt clar: "No hem muntat una empresa". La seva producció és testimonial, simbòlica.La gran pregunta és:Reconeixen que a vegades ha passat gent jove interessada en aquest ofici. Però amb l'interès no n'hi ha prou. Primer és necessari conèixer, aprendre l'ofici, saber que és dur, sacrificat, incert i a voltes poc reconegut. Però també cal un espai, perquè potser un sol salí no és suficient. Restaurar altres salins seria un primer pas. Així doncs, i com en general passa a les nostres terres, calen; vinguin de casa o de fora. Recuperar l'or blanc del Pallars:

