Aragonès va declinar assistir a l'acte amb Pujol organitzat per Acció Exterior

El president de la Generalitat,, va declinar assistir a l'acte organitzat pel departament d'Acció Exterior en el qual es va comptar amb la presència dels expresidents. La presència d'aquest últim, pendent de judici per delictes d'organització criminal, delictes contra la hisenda, blanqueig i falsedat documental, ha generat polseguera. La portaveu del Govern,, ha indicat que Aragonès va ser convidat per-conselleria liderada per Victòria Alsina, independent a proposta de Junts-, però que va preferir no ser-hi perquè es tractava d'un fòrum d'expresidents i que, en exercici del càrrec, el dirigent d'ERC té altres escenaris en els quals pronunciar-se sobre política internacional i, en concret, sobre el paper d'Europa, que era el nucli de la trobada entre expresidents.Preguntada sobre si sectors del Govern s'han mostrat molestos per la presència de Pujol, Plaja ha indicat que "no s'ha tractat" dins la reunió setmanal del consell executiu. En tot cas, la portaveu governamental ha remarcat que no hi ha "cap canvi" en la relació entre la Generalitat i Pujol, desposseït de tots els seus honors un cop va confessar la presumpta "deixa" a l'estranger l'estiu del 2014. En aquella ocasió, l'encarregat de retirar-li els privilegis va ser Mas, successor de l'expresident al capdavant de CDC. En l'acte d'Acció Exterior, Pujol va expressar "simpatia i afecte" cap a Puigdemont, tot i que va puntualitzar que no sempre havia compartit els seus posicionaments polítics.La presència de l'expresident ha estat criticada públicament pel cap de files d'ERC a Madrid,. En declaracions des del faristol del Congrés, Rufián ha assegurat que Pujol "està més a prop deque de segons qui". El portaveu dels republicans a la cambra baixa ha mostrat "tot el respecte" cap a la persona de l'expresident i la seva figura "com a institució", però ha afegit que no té. "No estic d'acord amb els homenatges que se li poden fer, ni en participar-hi", ha reiterat. En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat, exdiputat de la formació republicana al Congrés, que ho considera una "vergonya i un gran error", segons ha indicat des de Twitter.

