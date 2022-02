El RACC tanca el seu Servei Mèdic

ElEn un comunicat emès per la companyia, la decisió s'ha pres després de perdre part dels seus clients corporatius que comporta la inviabilitat d'aquest servei històric. Així, el RACC deixarà d'atendre les urgències de salut dels socis i clients corporatius, així com mútues o federacions esportives, que, fins ara,La companyia ja ha iniciat unque formen part d'aquest departament. Tot i la insistència i propostes dels treballadors per ajustar la plantilla i reduir el número de personal de gestió -el personal mèdic ja es va reduir durant la pandèmia-, l'empresa ha decidit rebutjar-la i mantenir-se en la posició inicial i procedir a l'acomiadament.La polèmica es va iniciarquan el Servei Mèdic es va alliberar de l'ERTO que afectava la resta de departaments de la companyia. Els plans de reducció d'efectius de teleassistència sanitària no es van acabar executant i. Aquest febrer, però, la companyia ha decidit acabar amb el servei.Amb tot, però, elsdel Servei Mèdic del RACC aposten perals seus socis i clients corporatius amb una plantilla molt més ajustada al context actual, post pandèmia, i rebutjant l'externalització de serveis a altres plataformes, com ja s'ha estat fent els darrers dos anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor