Comuns, ERC i la CUP registren la petició perquè el Parlament investigui els abusos a l'Església

registraran aquest dimarts al Parlament la petició conjunta per crear unacomesos en institucions de l'. La petició arriba al registre sense la firma deni del. Els socialistes aposten per crear una comissió d'investigació que no se circumscrigui als abusos en el si de l'Església, mentre que des de Junts encara no han decidit si hi donaran suport.La iniciativa prové precisament d'En Comú Podem, que la va llançar la tardor passada, i ha sumat les adhesions dels republicans i dels anticapitalistes. La líder dels comuns a la cambra,, va explicar que la seva intenció és "conèixerdins l'Església catòlica", "i obrir un procés de reparació a totes les víctimes". L'objectiu és aclarir les actuacions de la institució eclesiàstica, especialment les educatives i en el lleure, davant dels casos de pederàstia, aplegar totes les dades possible, avaluar quina intervenció s'ha produït per part de les administracions públiques i quines mesures es poden impulsar per prevenir les agressions i protegir els menors.La comissió es concep també com a espai per aconseguir aclariments tant per part d'institucions públiques com privades i per "davant dels silencis sistemàtics", així com per posar fi a la impunitat en la mateixa línia d'actuació que han posat en marxa altres països.La creació d'aquesta comissió quedarà previsiblement en mans del ple del Parlament, que votarà si l'accepta o no. ERC, CUP i els comuns sumendel Parlament. Un cop aprovada, caldrà posar en marxa el pla de treball, en el qual es preveu que es convoquin experts i responsables institucionals per analitzar els casos de violències sexuals denunciats.

