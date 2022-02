Detecten al delta de l'Ebre una au mai vista a la península Ibèrica

Un exemplar de(Vanellus leucurus) ha estat detectat aquests dies al delta de l'Ebre. Es tracta d'una observació excepcional, ja que no se n'havia vist mai cap a la península Ibèrica. L'exemplar ha estat vist des del mirador de MónNatura Delta de l'Ebre, situat a lai les antigues Salines de Sant Antoni.La Fredeluga cuablanca. És una migradora escassa que passa per l'Orient Mitjà i proper, però que al delta de l'Ebre és una gran raresa. És una au similar en forma i mida a la més habitual fredeluga vulgar, però amb franges blanques al damunt la cua i a les ales. És l'única fredeluga que probablement es vegi en aigües que no siguin molt poc profundes, on pica insectes i altres petites preses principalment de la superfície.Durant la migració i a les zones d'hivernada, aquesta au habita els aiguamolls i zones humides. L'entorn del MónNatura Delta de l'Ebre ha estat l'escollit per aquest exemplar per a passar l'hivern. El més probable és que torni a l'Àsia central quan comenci la migració prenupcial o de primavera que començarà en els pròxims dies., que la Fundació Catalunya La Pedrera va portar a terme del 2009 al 2014, va millorar l'estat ecològic de les llacunes de l'Alfacada i la Tancada, mitjançant la restauració de l'hàbitat i l'aplicació de mesures de gestió.

