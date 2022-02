El Port de Barcelona invertirà 110 milions per electrificar molls

Elinvertirà 110 milions d'euros en el marc del pla d'electrificació del moll adossat, el moll de costa, el moll Prat i la dàrsena de Sant Bertran abans de 2030. Així ho han explicat en roda de premsa aquest dimarts el president del Port de Barcelona,, i la responsable de Transició Energètica, Ana Arévalo.Calvet ha explicat que aquesta actuació permetrài de diòxid de carboni durant l'estada dels vaixells en el port, la qual cosa equival al 25% de les emissions incloent ancoratge i maniobra, i al 22% de tota l'activitat portuària. Del total de la inversió, 90 milions es destinaran a la construcció dels sistemes Onshore Power Supply (OPS), que són els mecanismes i la tecnologia que ha de permetre als vaixells connectar-se a la xarxa elèctrica.Els 20 milions restants seran per al desenvolupament de la xarxa elèctrica necessària, que inclou la construcció d'unaen el Port de Barcelona per connectar-se a la subestació de Xarxa Elèctrica en la ronda Litoral. Està previst que s'instal·lin 240 quilòmetres de cable i es construeixin 20,5 quilòmetres de canalitzacions en les instal·lacions del Port de Barcelona, acció que permetrà desplegar una xarxa "intel·ligent i flexible".Arévalo ha detallat que el Port de Barcelona executarà dos projectes pilot en els molls en els quals ja pot disposar de la potència elèctrica necessària. El primer serà en la Terminal Best, que ja ha estat licitat i que es preveu que la primera connexió es realitzi el desembre de 2023 i que en el primer any permeti la connexió a vaixells "petits" i en el segon any a vaixells de major grandària. El segon pilot es donarà en la terminal de ferri, la licitació del qual es llançarà a l'abril i la primera connexió està prevista l'abril de 2024.A més, ha explicat que aquest moll compta amb una potència de 2,5 MW, que permet connectar un ferri, i que s'estimen més de 300 escales anuals durant el primer pilot, encara que serà necessari que els vaixells comptin amb la tecnologia per a connectar-se a la xarxa.Calvet ha apuntat que ja s'ha començat a tramitar la petició d'accés i connexió com a gran consumidor a la xarxa de Red Eléctrica, un fet que està previst per a 2026 per la complexitat del projecte. Mentrestant, s'ha de publicar la planificació de la xarxa de transport d'energia elèctrica 2021-2026 i executar les licitacions dels dos projectes pilot. "La idea és arribar a 2030 amb la línia d'atracada de creuers en el moll *Adossat electrificada al 100%", ha subratllat Calvet, que ha afegit també el moll Prat, el moll de Costa i la dàrsena de Sant Bertran en la previsió. En tot cas, ha destacat la importància de col·laborar amb navilieres i terminals per poder avançar en el projecte.

