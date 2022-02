PSOE i Podem sortirien reforçats en unes noves eleccions, segons el CIS

Unes noves eleccions. Així ho assenyalada el, fet públic aquest dimarts, malgrat que encara no recull l'impacte de la confrontació interna al PP, ja que el treball de camp va tenir lloc entre l'1 i el 12 de febrer, abans dels comicis de Castella i Lleó i que la presidenta de la Comunitat de Madrid,, esclatés contra el líder dels populars,Segons l'enquesta, el PSOE sumaria ara un 28,6% dels suports (0,6 punts més que en les eleccions del 2019), mentre que Podem també creixeria, fins al 13,6% (0,7 punts més). El, en tot cas, també preveia llavors millorar resultats, assolint el 21,3% (0,5 punts més), tot i que quedant-se lluny dels socialistes en el primer lloc. En canvi,(0,3 punts menys), un resultat que contrasta amb l'èxit obtingut durant aquells mateixos dies a Castella i Lleó, quan va entrar al parlament regional amb 13 escons i el 17,6% de vots.Més enllà de les quatre grans formacions estatals,quedaria en un llunyà cinquè lloc, amb el 4,8% dels suports (dos punts menys que fa dos anys), iquasi repetiria resultat del 2019, amb un 2,5% (escassament 0,2 punts més). Quant alsperdria una mica més d'un punt a nivell estatal, del 3,6% al 2,4%,baixaria del 2,2% a l'1,6% i laretindria l'1% aconseguit, per bé que la mostra d'enquestes a Catalunya és limitada i, per tant, el marge d'error és elevat.El PSOE tindria ara garantida la victòria, segons el baròmetre, però no està tan clar que l'actual president espanyol,, sigui el preferit per mantenir-se en el càrrec. Un 20,1% dels enquestats ho desitja, però cada cop té més a prop la seva companya de govern i dirigent de Podem, a qui vol un 19% com a presidenta. Molt lluny queden(9,5%),(7,2%),(5,8%) i(4,1%). Un 2,1% cita Díaz Ayuso.Pel que fa a notes entre l'1 i el 10,, amb un 4,87, per damunt de Sánchez (4,49). Malgrat que pocs el trien com a preferit, obté relativament bona puntuació també Errejón (4,01), per damunt d'Arrimadas (3,66),Casado (3,23) i Abascal (2,71).El baròmetre de febrer pregunta també sobre elsdel 2022. Només un 2,3% afirma que els coneix en profunditat i un 64,1% més, que en té alguna idea. I d'aquests, tan sols el 33,7% en fa una valoració positiva i el 49,9%, la fa negativa, mentre que la resta dubta o se situa en posicions intermèdies. D'entre els que saben alguna cosa dels comptes, escassament el 30,9% creu quei el 54,4% ho nega.En relació a la gestió de la Covid, un 53,9% dels enquestats creu que, mentre que un 26,3% les mantindria i un 13,8% fins i tot n'imposaria de més exigents. I pel que fa a la, un 46,4% la fariaper a tothom, un 26,3% ho imposaria per a personal sanitari, de residències i empleats de feines en contacte amb públic, i només el 23,3% no hi forçaria ningú.

