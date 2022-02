ERC posa en marxa una «ruta lila» per denunciar la bretxa salarial

"Les dones cobrem de mitjanaque els homes cada any". És la frase de denúncia queexportarà arreu del territori en una campanya que té per objectiu combatre la bretxa salarial que pateixen les dones. L'anomenada, que es farà sobre rodes amb una furgoneta que s'anirà desplaçant per una vintena de ciutats, pretén reivindicar els drets de les dones a partir d'actes participatius, d'interacció amb la ciutadania i de la presa de consciència.Una de les ponents que participarà activament de la campanya serà l'exconsellera, que ha defensat la importància de denunciar una situació que afecta elpel simple fet de ser dona. La bretxa, ha insistit, és d'un 20% de diferència entre el salari mitjà que cobra un home respecte el que cobra una dona. Des del 2004, ha assegurat, aquesta diferència ha anat disminuint però a tant baix ritme -en set anys ha baixat sis punts- que fins alno s'assoliria la igualtat.A la campanya s'implicaran també dirigents d'ERC al Parlament, el Congrés i els ajuntaments i l'objectiu és promoure iniciatives a aquestes institucions perquè tingui ressò més enllà del partit. L'objectiu dels republicans és també fer d'altaveu de les iniciatives que en matèria feminista s'està duent a terme des delLa secretària adjunta d'ERC,, ha subratllat lacomençant pel P2, o la iniciativa delcom a mesures que promouen la conciliació. La vicesecretària general de Feminismes d'ERC i portaveu adjunta al Parlament,, ha reivindicat que des de la conselleria d'Empresa i Treball comandada pers'han incrementat en unper acabar amb la bretxa salarial. També ha subratllat la importància de lluitar pels drets de les persones que es dediquen a les cures i de"Estem actuant allà on tenim responsabilitat", ha defensat Sans, que ha mencionat també la tasca de la, una de les principals novetats de l'organització governamental d'aquesta legislatura. "La transformació feminista és prioritària", ha resumit Vilalta. A l'acte de presentació de la campanya hi ha assistit l'expresidenta del Parlamenti dirigents del partit com les diputades, i la regidora de Barcelona

