La Moncloa desvincula l'absència d'Aragonès a La Palma de la taula de diàleg o la reforma laboral

La somnolència de laexplica moltes les decisions preses pel Palau de la Generalitat i la Moncloa en les últimes setmanes. El Govern ha anunciat aquest dimarts que Pere Aragonès no assistirà a la conferència de presidents autonòmics de la Palma convocada per Pedro Sánchez . I la resposta de la Moncloa ha estat immediata. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu de l'executiu espanyol,, ha "lamentat" que a la cita multilateral "no hi tinguin veus els catalans". "Catalunya té molt a dir en el procés de recuperació econòmica", ha recalcat la ministra portaveu.Rodríguez, que ha insistit que a la Moncloa li "" comptar amb la presència del president de la Generalitat, ha desvinculat l'd'Aragonès a la Palma de qualsevol altra negociació política, inclosa la taula de diàleg o el desacord amb laCom que la data de la pròxima reunió de la taula de diàleg continua sense concretar-se -per bé que la Generalitat diu que es coneixerà en les pròximes setmanes-, el Govern no està disposat a participar en tots els fòrums multilaterals que convoca l'executiu espanyol. Malgrat que la Moncloa havia posat la banya en elal president de la Generalitat perquè assistís a la conferència de presidents, Aragonès ja havia transmès fredor.Tant el president com la consellerahavien recordat que la presència enha de basar-se en el contingut de les sessions de treball, i havien detallat que ara mateix no hi havia ingredients per justificar-ne la presència catalana. Aquest dimarts, el Govern ha confirmat que Aragonès tornarà a plantar Sánchez. La nova mostra distància es produeix pocs dies després de l'última reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat a Barcelona

