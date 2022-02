Fa vergonya l’operació “rehabilitadora” de Jordi Pujol. Gran error i exemple paradigmàtic de cinisme dels qui ho faciliten i d’ell mateix per prestar-s’hi. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) February 22, 2022

El líder d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats,amb els expresidents de la Generalitat, en considerar que va ser un "homenatge" a. En declaracions des del faristol de la cambra baixa espanyola, Rufián ha assegurat que Pujol "està més a prop deque de segons qui".Pujol, que va expressar "simpatia i afecte" cap a Carles Puigdemont en aquest acte celebrat a la Universitat de Barcelona -una taula rodona en el marc dels esdeveniments anomenats "Escolta, Europa"-, va estar en companyia d'altres màxims dirigents del país comEl cap de files d'Esquerra a Madrid ha mostrat, però ha afegit que no té "gens de respecte" cap a la seva activitat política.ha reiterat. En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat Joan Tardà, exdiputat de la formació republicana al Congrés, que ho considera una "vergonya i un gran error".Un dels màxims dirigents catalans que hi va participar va ser el president d'ERC,, que va intervenir en una de les ponències com a exeurodiputat. La seva taula era prèvia a la ponència on van intervenir Pujol i la resta d'expresidents.

