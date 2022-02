Crisi a la CUP de Vilanova i la Geltrú

Crisi a la. Els tres regidors del grup municipal -- han desobeït l'de la CUP i han votat a favor dels pressupostos municipals de l'alcaldessa Olga Arnau, d', que governa amb el suport de lai la CUP. Ara, l'assemblea decidirà què fa amb els tres regidors. Se'ls demanarà que posin el seu càrrec a disposició del partit, i no es descarta que se'ls pugui expulsar per no haver fet cas a l'òrgan que pren les decisions a la formació anticapitalista.Elentre el grup municipal i l'assemblea de la CUP ve de lluny. Fa un any, una regidora va dimitir peramb el funcionament assembleari de la formació. Al juliol, es va fer una assemblea que va acordar continuar al govern municipal a canvi de més transparència del grup municipal amb l'assemblea. Es volia que els pressupostos es traslladessin amb temps a les bases "per poder incidir" i "estar informats". Finalment, però, van rebre el detall dels comptes l'11 de febrer. "No se'ns van explicar els pressupostos, els vam rebre com si fóssim un grup de l'oposició", lamenten fonts consultades.Capgirem Vilanova i la Geltrú - CUP, el nom del grup municipal, va decidir en assemblea el 15 de febrer quedels pressupostos de l'Ajuntament després de comprovar que no era prou ambiciós en àrees com l'habitatge o l'acció social. Els regidors del grup municipal de la CUP ja no hi van assistir.en contra dels pressupostos i quatre van demanar l'abstenció. Els tres regidors de la CUP, però, van votar ahir a favor dels comptes, cosa que "atempta directament contra la democràcia interna de l'organització i el seu codi ètic", tal com ha dit Capgirem Vilanova a través de Twitter.L'alcaldessacelebrava ahir que els pressupostos hagin tirat endavant amb els vots d'ERC, Junts i la CUP. "És una eina que permetrà donar resposta a les necessitats de la ciutat", va dir. "Ahir mitja hora abans del ple ens van dir que votarien a favor dels pressupostos", assenyalen fonts de la CUP de Vilanova. L'assemblea permanent es reunirà aquest dimarts per decidir què fa amb els tres regidors. No se'ls pot retirar l'acta de regidor, però sí que se'ls podria arribar a expulsar. Primer,i que s'expliquin, abans de decidir futures accions.

