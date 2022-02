Dos avis de Tivissa fan carreres de cadires de rodes pel poble

Si hi ha una cosa que sap fer béés descobrir, més enllà del territori, tot allò que s'hi amaga. Aquesta setmana,s'ha apropat a, un municipi de la Ribera d'Ebre, on ha trobat la, una parella de "" quepel"Soc molt amic de l'alcaldessa", diu el Miquel per justificar que circula pel mig del carrer. I és que, segons expliquen a Masferrer,per Tivissa. El poble riberenc és "el Montmeló" del sud de Catalunya i el Miquel i la Fina ja tenen a qui semblar-se:"No m'esperava trobar dues persones d'edat avançada fotentsota el", exclama sorprès Masferrer durant el monòleg del final del programa. El presentador, a més, afegeix bromejant una alerta per als".El, que es va disputar amb la supervisió de Quim Masferrer, va acabar amb una victòria de la. Ella, contenta per haver guanyat, explica que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor