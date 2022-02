Tropes russes a la zona fronterera amb Ucraïna. Foto: Europa Press

Creix la tensió entre. El president rus, Vladimir Putin, ha signat un decret en què ordena, els dos territoris ucraïnesos separatistes dels quals aquest dilluns a la tarda n'ha reconegut la independència. Segons el decret, que publiquen mitjans oficials russos com l'agència RT, les tropes s'envien en el marc d'operacions per "mantenir la pau".Putin ha signat aquest dilluns el decret que reconeix la independència de les dues regions i ha encarregat al Ministeri de Defensa que enviïAlhora ha ordenat al Ministeri d'Afers Exteriors que estableixi relacions diplomàtiques amb Donetsk i Lugansk.Les reaccions a la decisió de Rússia no s'han fet esperar., ha trucat al seu homòleg ucraïnès,per reafirmar el "compromís" dels EUA amb la sobirania i la integritat d'Ucraïna. En un comunicat, la Casa Blanca ha condemnat la decisió de Putin i ha subratllat que Biden ha reiterat a Zelenskyy que els EUA respondran de manera "ràpida i decidida" al costat dels seus aliats i socis, per fer front a "l'agressió russa contra Ucraïna". De la seva banda,, ha considerat que la decisió de Putin és un "rebuig total" dels "compromisos de Rússia en virtut dels acords de Minsk".L'Alt Representant de la Política Exterior de la Unió Europea,, ha confirmat aquest dimarts que, que ha reiterat que la UE considera part d'Ucraïna., ha dit Borrell en una declaració als mitjans des de París. El cap de la diplomàcia europea ha confirmat que ha convocat una reunió d'urgència dels ministres d'Exteriors de la UE –que són a la capital francesa per una trobada sobre les relacions amb la regió de l'Indio-Pacífic- per decidir sobre "la resposta europea, en forma de sancions" a la decisió de Putin de reconèixer la independència de Donetsk i Lugansk i enviar-hi tropes.Per altra banda,ha condemnat el reconeixement "unilateral" dels territoris "separatistes" de l'est d'Ucraïna que ha fet aquest dilluns a la nit el president de Rússia. Segons Sánchez, aquesta acció constitueix una "violació" dels acords de Minsk i de la legalitat internacional. El president espanyol ha anunciat una resposta "coordinada" amb els socis.En termes similars s'ha expressat elper al qual el reconeixement rus de la independència de Donetsk i Lugansk és una "violació flagrant" de la integritat territorial d'Ucraïna, dels acords de Minsk i de la legalitat internacional.

