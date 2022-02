Crema un camió en un accident a l'AP-2 al Penedès i mor el conductor

(1/2) #bomberscat hem treballat aquesta matinada en 2 accidents de trànsit amb camions implicats a Banyeres del Penedès. En el primer (avís 02.01h), un camió bolcat a l'AP-7 (sentit nord). Hi hem treballat amb 7 dotacions. Conductor atrapat. Vessament de la càrrega. pic.twitter.com/tDglmxb54L — Bombers (@bomberscat) February 22, 2022

El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 230 de l’AP-2 a l’altura deEls Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 04.51 h.Per causes que encara s’estan investigant,Un dels vehicles s’ha incendiat i com a conseqüència el seu conductor ha mort. També hi ha hagut dos ferits lleus que han estat traslladats a l’Hospital del Vendrell.Prèviament, s'havia registrat un altre accident, a Banyeres del Penedès, però aon un camió ha bolcat en sentit nord, ha vessat la càrrega i el conductor ha quedat atrapat. Els Bombers hi han treballat amb dues dotacions. En aquest punt només hi ha un carril obert en cada sentit de la marxa.

