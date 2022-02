Mor als 66 anys Miguel Gallardo, un dels referents del còmic underground

El dibuixant lleidetàha mort a l’edat de, després de lluitar contra un càncer. Gallardo, un dels autors més destacats dela Catalunya i l'Estat, s’havia retirat de l’activitat professional en els darrers temps, per bé que va relatar la convivència amb la malaltia en el seu últim treball publicat. L'autor sempre serà recordat per ser creador d’un personatge mític, Makoki, celebritat del còmic alternatiu a les dècades dels 70 i els 80.Nascut a Lleida el 1955, Gallardo sempre va establir un vincle amb l’i, en la seva dilarada trajectòria, destaca la contribució a gestar obres que van conformar la, amb dosis de càrrega social. Va treballar per lesi se'l considera un mestre de dibuixants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor