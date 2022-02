Mor el polític manresà Jordi Marsal als 70 anys

El polític manresàha mort aquest dilluns a l'edat de 70 anys. Marsal va serde l'Ajuntament de Manresa pelsota la presidència de Joan Cornet de 1979 a 1982, any en què va ser elegitespanyol. Posteriorment, va renovar l'elecció com a diputat en les eleccions generals de 1986, 1989, 1993, 1996, 2000 i 2004, per completar un cicle de set legislatures i 25 anys consecutius.Ha integrat la direcció nacional del PSC i també ha format part del comitè federal del. Marsal era llicenciat enper la Universitat de Barcelona on havia exercit com a professor de filosofia antiga. També era diplomat en, àrea a la qual va dedicar bona part de la seva carrera política.Durant la seva etapa parlamentària va estar especialment actiu en qüestions de, i va arribar a ser portaveu del grup Socialista en aquesta matèria, va presidir la delegació espanyola a l', va ser membre de lai ponent en diversos projectes de llei sobreVa ser assessor dequan va ser ministra de Defensa i adjunt a direcció del. El 2016 va rebre el premide l'Associació de Periodistes de Defensa. La seva cerimònia de comiat tindrà lloc serà al tanatori Mémora, el dimecres a les 12 del migdia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor