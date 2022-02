Creen un Wordle de municipis de Catalunya

Quant coneixes Catalunya? Estrenem Eurekat, el nou joc amb repte diari per descobrir un municipi de Catalunya!



Podràs endevinar la població d'avui? Juga a https://t.co/WPeosCSrSE#eurekat #wordle #encatala — Eurekat (@Eurekat_cat) February 11, 2022

El fenomen delha evolucionat i ara té una nova versió geogràfica: l'. En aquest cas, la proposta consisteix a endevinar una paraula com passa en el joc de moda, però en aquest cas es tracta d'undecada dia. Fer-ho és molt senzill, però pot resultat molt complicat encertar el poble o ciutat.Cal escriure el nom del municipi a la part inferior de la pantalla i fer clic al botó "". Un cop s'hagi fet, apareixeran enles dades de-indica cap a on es troba la resposta correcta en comparació a l'escrita-,. Si apareixen en verd, vol dir que el municipi escrit coincideix amb el que cal resoldre; si apareix en vermell, no hi haurà aquesta coincidència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor