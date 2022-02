El curiós cas de dos nadons que són cosins i germans alhora

No, la imatge que apareix a la part superior d'aquesta notícia no està retocada amb Photoshop. L'escena que hi apareix és ben curiosa i s'ha viralitzat aquests dies a les xarxes socials. Es tracta del casament doble del Josh i el Jeremy Salyers amb la Brittany i la Briana Deane.Dues parelles que es van enamorar durant elde Twinsburg (EUA) i que es van donar el "sí, vull" el 2018. En diverses entrevistes, les parelles asseguraven que els agradaria viure en la mateixa casa i criar els seus fills plegats. I així ha estat. I és que ara, gairebé 4 anys després,Però encara hi ha un gir més curiós. Els nadons. És a dir, en ser germanes, els seus fills es converteixen en cosins, però genèticament són germans. Per què? Doncs perquè el seu material genètic és pràcticament idèntic, ja que són fills de bessones casades amb bessons. La seva història s'ha convertit en una de les més llegides de la setmana en mitjans i xarxes socials.

