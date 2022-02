El volcà Etna torna a entrar en erupció

Una setmana després de la seva última erupció, el volcà, a l'illa de Sicília, ha tornat a escopir lava i una columna de cendra a través d'un dels cràters que hi ha al costat sud-est de la muntanya.L'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia italià ha assenyalat en un comunicat que el volcà ha llançat una, cosa que ha deixat una gran fumera negra a la zona.De moment no s'han registrat danys ni víctimes mortals, mentre que els residents de l'illa han assenyalat que hi ha molta cendra a l'ambient. En primera instància,, si bé han estat represos poc després.L'última erupció de l'Etna es va registrar el 10 de febrer passat i va provocar una emissió explosiva de lava, encara que lleu. Els experts consideren ara que l'erupció és deguda a

