Isidre Fainé, reelegit quatre anys més president de la Fundació La Caixa

El patronat de laha aprovat per unanimitat la reelecció d'com a president de la institució per als pròxims quatre anys.ha renovat també com a vicepresident. En paral·lel, s'ha aprovat la incorporació decom a nous membres del patronat.Els nous membres substitueixen, els mandats dels quals acaben per venciment temporal. La fundació tindrà el 2022 un pressupost de 515 milions d'euros. L'organisme subratlla que d'aquesta manera es manté per tretzè exercici consecutiu una inversió social superior als 500 milions anuals. Álvarez Pallete és president executiu dedes de l'abril del 2016 i també presideix la Fundació Telefónica. Prèviament, va ser director general de la companyia des del 2012 i membre del seu Consell d'Administració des del juliol del 2006.Gabarró, notària de Barcelona, va ingressar al cos notarial l'any 1979. És llicenciada enper lael 1976. Ha format part del Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, com també de diverses empreses cotitzades, com Fuerzas Eléctricas de Cataluña () o(des del maig de l'any 2009 fins al març del 2017 com a consellera independent).Gay de Montellá Ferrer-Vidal, empresari, va ser president de la patronal catalanaentre el 2011 i el 2018, i accedeix al Patronat en representació d'aquesta entitat dins del torn rotatori que els Estatuts de la Fundació Bancària la Caixa reserven a representants de les entitats fundadores de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, la Caixa.Finalment, Isla, advocat de l'Estat, és llicenciat en Dret per la. Fins a l'1 d’abril vinent, ocupa el càrrec de president executiu del grup tèxtil Inditex (al qual es va incorporar com a CEO el 2005). Anteriorment, va presidir(2000-2005), va ser secretari general del Banc Popular i, prèviament, director general de Patrimoni de l'Estat.

