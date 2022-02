Putin reconeix les repúbliques prorusses de Donetsk i Lugansk

Nou episodi de tensió entrereconeix la independència de les repúbliques autoproclamades de, que formen part d'Ucraïna però que estan controlades per prorussos. Així doncs, el president rus avala la sobirania de dos territoris del, a l'est d'Ucraïna, on fa dies que les tensions han derivat en informacions sobre enfrontaments i víctimes que cadascun dels bàndols ha explicat amb diferents versions.El mateix Putin ha comunicat la decisió en un discurs molt llarg replet de referències històriques. "Érem un sol poble", ha afirmat, a la vegada que ha defensat quees va equivocar reconeixent que l'es podia separar: "Lenin va crear Ucraïna; ell és l'autor i arquitecte de què avui siguin un país". El mandatari també s'ha mostrat especialment crític amb l', a qui ha acusat d'equipar Ucraïna a base de milions d'euros.De fet, les milícies prorusses de Donetsk han denunciat aquest dilluns la mort de dues persones a causa dels trets de l'exèrcit d'Ucraïna contra les seves posicions a l'est del país. Així mateix, han apuntat que en les últimes 24 hores s'han registrat 54 violacions de l'acord de, que se sumen a les 66 que han denunciat les milícies de l'autoproclamadade Lugansk.La resposta europea no s'ha fet esperar després de l'anunci de Putin. L'Alt Representant de la, ha definit el reconeixement rus dels dos territoris "separatistes" com una "". "La UE i els seus socis reaccionaran amb unitat, fermesa i determinació en solidaritat amb Ucraïna", ha sentenciat Borrell. Europa ja havia advertit d'un "paquet de sancions" si Putin accedia al reconeixement de les repúbliques de Donetsk i Lugansk.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor