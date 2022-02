S'ampliarà l'autopista C-16 a Terrassa

La Generalitat ampliarà len el seu pas peramb un tercer carril. Ho ha explicat el secretari general de Vicepresidència, Polítiques Territorials i Territori, Ricard Font, en una visita, aquest dilluns al matí, a les actuacions fetes recentment a laEn aquest sentit, font, ha anunciat que l'ampliació de la C-16 es fa per absorbir l'increment de trànsit que suposarà laque connectarà Abrera amb Terrassa. Es preveu que en el tram on s'actua s'incorporaran unsque se sumaran als 61.000 que hi circulen actualment.Així doncs, el nou projecte se centra en el tram entre l'enllaç de Terrassa Centre i la connexió amb el futur Quart Cinturó. Està previst que les obres es licitin aquest mes de setembre i es contempla lade circulació d'unsde llargada en el seu pas per la ciutat.Aquests treballs, juntament amb els que ja s'han fet a la C-58 suposen una inversió de més dei es podran estalviar 520.000 hores anuals als conductors i 750 tones anuals de CO2 en emissions.A l'acte hi han participat la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat,, el director general d'infraestructures de Mobilitat, David Prat; i l'alcaldessa deMarta Farrés.

