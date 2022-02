Pujol expressa «simpatia i afecte» cap a Puigdemont en un acte del Govern

, expresident de la Generalitat, ha expressat "simpatia i afecte" cap a Carles Puigdemont en un acte amb altres màxims dirigents del país organitzat pel Govern en el qual també hi han assistit, física o telemàticament,. Pujol, fundador de, també ha volgut posar de manifest que no està "totalment d'acord" amb Puigdemont, amb qui va coincidir com a militant del mateix partit durant dècades. "El meu agraïment per l'acció sostinguda de defensa a tota Europa de la causa de Catalunya", ha remarcat l'expresident sobre el líder de Junts.Des de Bèlgica, Puigdemont ha insistit que cal ser "euroexigents" i no conformar-se amb l'Europa actual. L'eurodiputat ha reiterat que cal exigir més a la UE. "Europa ha de ser la potència mundial en democràcia, i ha de ser incontestable", ha afegit.De la seva banda, Mas ha comparat el projecte europeu amb la salut. L'exlíder de CDC i del PDEcat ha subratllat que, malgrat les seves "mancances, debilitats i incomprensions",. "Valoraríem encara més el projecte europeu si algun dia, i espero que no sigui així, no el tinguéssim o el perdéssim", ha avisat.A la cloenda de l'acte, la consellera d'Acció Exterior,, encarregada d'organitzar l'acte, ha avançat que l'executiu aprovarà, "properament", un acord de Govern amb "tres grans demandes" per a Europa: el reconeixement del català com a llengua oficial de la UE; l'existència d’un mecanisme d’ampliació interna de la Unió; i la necessitat que la UE protegeixi els valors democràtics i l’estat de dret davant de possibles vulneracions.En l'acte, a banda dels expresidents, hi han participat quatre dirigents que han ocupat escó com a eurodiputats en les últimes dècades:(PSC, 1986-2004),(CiU, 1987-2004),(ERC, 2009-2014) i(Junts per Catalunya, des del 2019). "El Parlament Europeu hauria de ser una institució fonamental. Lamentablement no ho és, per diverses raons: la seva feina està condicionada per altres institucions amb més influència", ha remarcat Junqueras, que malgrat ser escollit eurodiputat el 2019 no ha pogut ocupar l'escó. Sí que ho va poder fer finalment Comín, malgrat que l'Estat s'hi va oposar fins al final."Parlar d'Europa en una universitat com la nostra pot semblar superflu, però no ho és: és parlar del nostre dia a dia. No hi ha caixa de ressonància com aquesta", ha apuntat, rector de la Universitat de Barcelona. El 14 d'octubre del 1974,, exiliat a Mèxic, va enviar una carta a, que en aquell moment era rector de la institució, en la qual defensava la vocació europeista de la UB. Aquella missiva va ser publicada en català a La Vanguardia. En aquell moment encara portava l'epígraf d'Española perquè s'estava a les acaballes del franquisme.

