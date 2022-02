La vida a -78 °C: així és el poble on fa més fred del món

Una persona agafa un bloc de gel a Oimiakon Foto: Europa Press / agències

Oimiakon, el poble més fred del món Foto: Europa Press / agències

Sempre que arriba l'hivern tothom es queixa del, però el que molt poca gent coneix és com és viure en les temperatures més extremes del planeta. Tothom menys els habitants d', reconegut com l'espai habitat més fred del món. Es troba a l'est de(Rússia), i més a prop de l'que de qualsevol altra ciutat.I per què és el lloc més fred? Perquè registra lamés baixa d'un lloc habitat del planetades que hi ha registres. Va ser l'any 1933 amb una temperatura mínima de. Per altra banda, la màxima que es registra en el total de l'any es produeix al juliol, però és capaç ni de superar elsMés enllà d'aquest rècord d'ara fa 89 anys, elno ha fet evolucionar massa les temperatures d'aquesta zona de la Sibèria russa, i en els últims anys els registres en els mesos hivernals han rondat sempre els. Aquestes circumstàncies climàtiques extremes obliguen als poc més ded'Omiaikon a viure una vida molt diferent.Cal limitar la vida a l'exterior al mínim durant l'hivern, fet que obliga a tancar escoles en els mesos més gelats i a alternar, amb torns de, el personal que ha de treballar a la. Els aparells també tenen problemes: els cotxes s'han de guardar en pàrquings calefactats i l'electrònica pot congelar-se i fer-se malbé. Unesi unade carbó abasteixen la població.Per les seves condicions climàtiques, aquest petit poble rus també és unfreqüentat, malgrat el perill que pot suposar per a persones que no estiguin acostumades a conviure amb aquestes temperatures. Precisament experimentar eli després banyar-se a lesés l'atractiu turístic d'un lloc del món en què un ésser humà despullat no duraria viu més d'un minut.

